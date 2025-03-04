通貨 / JRVR
JRVR: James River Group Holdings Ltd
5.37 USD 0.29 (5.71%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
JRVRの今日の為替レートは、5.71%変化しました。日中、通貨は1あたり5.09の安値と5.37の高値で取引されました。
James River Group Holdings Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
5.09 5.37
1年のレンジ
3.04 7.19
- 以前の終値
- 5.08
- 始値
- 5.09
- 買値
- 5.37
- 買値
- 5.67
- 安値
- 5.09
- 高値
- 5.37
- 出来高
- 427
- 1日の変化
- 5.71%
- 1ヶ月の変化
- -3.59%
- 6ヶ月の変化
- 25.76%
- 1年の変化
- -15.43%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K