КотировкиРазделы
Валюты / JRVR
Назад в Рынок акций США

JRVR: James River Group Holdings Ltd

5.17 USD 0.10 (1.90%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс JRVR за сегодня изменился на -1.90%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.08, а максимальная — 5.28.

Следите за динамикой James River Group Holdings Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости JRVR

Дневной диапазон
5.08 5.28
Годовой диапазон
3.04 7.19
Предыдущее закрытие
5.27
Open
5.28
Bid
5.17
Ask
5.47
Low
5.08
High
5.28
Объем
493
Дневное изменение
-1.90%
Месячное изменение
-7.18%
6-месячное изменение
21.08%
Годовое изменение
-18.58%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.