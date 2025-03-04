Валюты / JRVR
JRVR: James River Group Holdings Ltd
5.17 USD 0.10 (1.90%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс JRVR за сегодня изменился на -1.90%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.08, а максимальная — 5.28.
Следите за динамикой James River Group Holdings Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости JRVR
Дневной диапазон
5.08 5.28
Годовой диапазон
3.04 7.19
- Предыдущее закрытие
- 5.27
- Open
- 5.28
- Bid
- 5.17
- Ask
- 5.47
- Low
- 5.08
- High
- 5.28
- Объем
- 493
- Дневное изменение
- -1.90%
- Месячное изменение
- -7.18%
- 6-месячное изменение
- 21.08%
- Годовое изменение
- -18.58%
