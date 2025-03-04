货币 / JRVR
JRVR: James River Group Holdings Ltd
5.08 USD 0.09 (1.74%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日JRVR汇率已更改-1.74%。当日，交易品种以低点5.07和高点5.28进行交易。
关注James River Group Holdings Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
JRVR新闻
日范围
5.07 5.28
年范围
3.04 7.19
- 前一天收盘价
- 5.17
- 开盘价
- 5.20
- 卖价
- 5.08
- 买价
- 5.38
- 最低价
- 5.07
- 最高价
- 5.28
- 交易量
- 624
- 日变化
- -1.74%
- 月变化
- -8.80%
- 6个月变化
- 18.97%
- 年变化
- -20.00%
