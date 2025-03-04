Währungen / JRVR
JRVR: James River Group Holdings Ltd
5.29 USD 0.08 (1.49%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von JRVR hat sich für heute um -1.49% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.23 bis zu einem Hoch von 5.37 gehandelt.
Verfolgen Sie die James River Group Holdings Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
JRVR News
Tagesspanne
5.23 5.37
Jahresspanne
3.04 7.19
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.37
- Eröffnung
- 5.37
- Bid
- 5.29
- Ask
- 5.59
- Tief
- 5.23
- Hoch
- 5.37
- Volumen
- 54
- Tagesänderung
- -1.49%
- Monatsänderung
- -5.03%
- 6-Monatsänderung
- 23.89%
- Jahresänderung
- -16.69%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K