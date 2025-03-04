Currencies / JRVR
- Overview
- US Stock Market
- Currencies
- Cryptocurrencies
- Metals
- Indexes
- Commodities
JRVR: James River Group Holdings Ltd
5.17 USD 0.10 (1.90%)
Sector: Financial Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
JRVR exchange rate has changed by -1.90% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 5.08 and at a high of 5.28.
Follow James River Group Holdings Ltd dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JRVR News
- Best Momentum Stocks to Buy for September 10th
- New Strong Buy Stocks for September 10th
- Best Value Stock to Buy for September 5th
- Best Value Stocks to Buy for September 3rd
- New Strong Buy Stocks for September 3rd
- James River Group announces leadership change in Specialty Admitted segment
- Best Momentum Stocks to Buy for August 14th
- New Strong Buy Stocks for August 14th
- James River (JRVR) Q2 E&S Premium Up 3%
- James River Group (JRVR) Q2 Earnings Top Estimates
- James River Group earnings matched, revenue topped estimates
- James River appoints specialty insurance veteran Joel Cavaness to board
- James River Group lawsuit dismissed by New York federal court
- James River Group announces two key executive appointments
- James River: Significant Market Growth, Undervalued, And Considering Opportunities
- James River Group: Misunderstood, De-Risked And Undervalued (NASDAQ:JRVR)
- James River Group’s director Peter Migliorato buys shares worth $101,076
- Tuesday’s Insider Activity: Key Buys and Sells in US Stocks Revealed
- James River director Christine LaSala buys $152,210 in shares
- James River Group Holdings, Ltd. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:JRVR)
- 5 Stock Picks Last Week From Wall Street's Most Accurate Analysts - HealthEquity (NASDAQ:HQY), James River Gr Hldgs (NASDAQ:JRVR)
- James River Stock: Time To Average Down (NASDAQ:JRVR)
- James River Group stock tumbles after earnings miss
Daily Range
5.08 5.28
Year Range
3.04 7.19
- Previous Close
- 5.27
- Open
- 5.28
- Bid
- 5.17
- Ask
- 5.47
- Low
- 5.08
- High
- 5.28
- Volume
- 493
- Daily Change
- -1.90%
- Month Change
- -7.18%
- 6 Months Change
- 21.08%
- Year Change
- -18.58%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%