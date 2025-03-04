Valute / JRVR
JRVR: James River Group Holdings Ltd
5.42 USD 0.05 (0.93%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio JRVR ha avuto una variazione del 0.93% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.23 e ad un massimo di 5.44.
Segui le dinamiche di James River Group Holdings Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
JRVR News
Intervallo Giornaliero
5.23 5.44
Intervallo Annuale
3.04 7.19
- Chiusura Precedente
- 5.37
- Apertura
- 5.37
- Bid
- 5.42
- Ask
- 5.72
- Minimo
- 5.23
- Massimo
- 5.44
- Volume
- 514
- Variazione giornaliera
- 0.93%
- Variazione Mensile
- -2.69%
- Variazione Semestrale
- 26.93%
- Variazione Annuale
- -14.65%
21 settembre, domenica