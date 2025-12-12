- Visão do mercado
JENA: JENA ACQUISITION Corp II
A taxa do JENA para hoje mudou para -0.39%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.2000 e o mais alto foi 10.2300.
Veja a dinâmica do par de moedas JENA ACQUISITION Corp II. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de JENA hoje?
Hoje JENA ACQUISITION Corp II (JENA) está avaliado em 10.2000. O instrumento é negociado dentro de 10.2000 - 10.2300, o fechamento de ontem foi 10.2400, e o volume de negociação atingiu 6. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de JENA em tempo real.
As ações de JENA ACQUISITION Corp II pagam dividendos?
Atualmente JENA ACQUISITION Corp II está avaliado em 10.2000. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.97% e USD. Monitore os movimentos de JENA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de JENA?
Você pode comprar ações de JENA ACQUISITION Corp II (JENA) pelo preço atual 10.2000. Ordens geralmente são executadas perto de 10.2000 ou 10.2030, enquanto 6 e -0.29% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de JENA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de JENA?
Investir em JENA ACQUISITION Corp II envolve considerar a faixa anual 10.0200 - 10.3000 e o preço atual 10.2000. Muitos comparam -0.10% e -0.97% antes de enviar ordens em 10.2000 ou 10.2030. Estude as mudanças diárias de preço de JENA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações JENA ACQUISITION Corp II?
O maior preço de JENA ACQUISITION Corp II (JENA) no último ano foi 10.3000. As ações oscilaram bastante dentro de 10.0200 - 10.3000, e a comparação com 10.2400 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de JENA ACQUISITION Corp II no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações JENA ACQUISITION Corp II?
O menor preço de JENA ACQUISITION Corp II (JENA) no ano foi 10.0200. A comparação com o preço atual 10.2000 e 10.0200 - 10.3000 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de JENA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de JENA?
No passado JENA ACQUISITION Corp II passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 10.2400 e -0.97% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 10.2400
- Open
- 10.2300
- Bid
- 10.2000
- Ask
- 10.2030
- Low
- 10.2000
- High
- 10.2300
- Volume
- 6
- Mudança diária
- -0.39%
- Mudança mensal
- -0.10%
- Mudança de 6 meses
- -0.97%
- Mudança anual
- -0.97%
- Atu.
- 414
- Projeç.
- Prév.
- 413
- Atu.
- 548
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.