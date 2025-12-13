报价部分
货币 / JENA
JENA: JENA ACQUISITION Corp II

10.2000 USD 0.0400 (0.39%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日JENA汇率已更改-0.39%。当日，交易品种以低点10.2000和高点10.2300进行交易。

关注JENA ACQUISITION Corp II动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

JENA股票今天的价格是多少？

JENA ACQUISITION Corp II股票今天的定价为10.2000。它在10.2000 - 10.2300范围内交易，昨天的收盘价为10.2400，交易量达到6。JENA的实时价格图表显示了这些更新。

JENA ACQUISITION Corp II股票是否支付股息？

JENA ACQUISITION Corp II目前的价值为10.2000。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.97%和USD。实时查看图表以跟踪JENA走势。

如何购买JENA股票？

您可以以10.2000的当前价格购买JENA ACQUISITION Corp II股票。订单通常设置在10.2000或10.2030附近，而6和-0.29%显示市场活动。立即关注JENA的实时图表更新。

如何投资JENA股票？

投资JENA ACQUISITION Corp II需要考虑年度范围10.0200 - 10.3000和当前价格10.2000。许多人在以10.2000或10.2030下订单之前，会比较-0.10%和。实时查看JENA价格图表，了解每日变化。

JENA ACQUISITION Corp II股票的最高价格是多少？

在过去一年中，JENA ACQUISITION Corp II的最高价格是10.3000。在10.0200 - 10.3000内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪JENA ACQUISITION Corp II的绩效。

JENA ACQUISITION Corp II股票的最低价格是多少？

JENA ACQUISITION Corp II（JENA）的最低价格为10.0200。将其与当前的10.2000和10.0200 - 10.3000进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JENA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JENA股票是什么时候拆分的？

JENA ACQUISITION Corp II历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.2400和-0.97%中可见。

日范围
10.2000 10.2300
年范围
10.0200 10.3000
前一天收盘价
10.2400
开盘价
10.2300
卖价
10.2000
买价
10.2030
最低价
10.2000
最高价
10.2300
交易量
6
日变化
-0.39%
月变化
-0.10%
6个月变化
-0.97%
年变化
-0.97%
13 十二月, 星期六