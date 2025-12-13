JENA: JENA ACQUISITION Corp II
今日JENA汇率已更改-0.39%。当日，交易品种以低点10.2000和高点10.2300进行交易。
关注JENA ACQUISITION Corp II动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
JENA股票今天的价格是多少？
JENA ACQUISITION Corp II股票今天的定价为10.2000。它在10.2000 - 10.2300范围内交易，昨天的收盘价为10.2400，交易量达到6。JENA的实时价格图表显示了这些更新。
JENA ACQUISITION Corp II股票是否支付股息？
JENA ACQUISITION Corp II目前的价值为10.2000。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.97%和USD。实时查看图表以跟踪JENA走势。
如何购买JENA股票？
您可以以10.2000的当前价格购买JENA ACQUISITION Corp II股票。订单通常设置在10.2000或10.2030附近，而6和-0.29%显示市场活动。立即关注JENA的实时图表更新。
如何投资JENA股票？
投资JENA ACQUISITION Corp II需要考虑年度范围10.0200 - 10.3000和当前价格10.2000。许多人在以10.2000或10.2030下订单之前，会比较-0.10%和。实时查看JENA价格图表，了解每日变化。
JENA ACQUISITION Corp II股票的最高价格是多少？
在过去一年中，JENA ACQUISITION Corp II的最高价格是10.3000。在10.0200 - 10.3000内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪JENA ACQUISITION Corp II的绩效。
JENA ACQUISITION Corp II股票的最低价格是多少？
JENA ACQUISITION Corp II（JENA）的最低价格为10.0200。将其与当前的10.2000和10.0200 - 10.3000进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JENA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JENA股票是什么时候拆分的？
JENA ACQUISITION Corp II历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.2400和-0.97%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.2400
- 开盘价
- 10.2300
- 卖价
- 10.2000
- 买价
- 10.2030
- 最低价
- 10.2000
- 最高价
- 10.2300
- 交易量
- 6
- 日变化
- -0.39%
- 月变化
- -0.10%
- 6个月变化
- -0.97%
- 年变化
- -0.97%