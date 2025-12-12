- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
JENA: JENA ACQUISITION Corp II
Курс JENA за сегодня изменился на -0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.2000, а максимальная — 10.2300.
Следите за динамикой JENA ACQUISITION Corp II. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JENA сегодня?
JENA ACQUISITION Corp II (JENA) сегодня оценивается на уровне 10.2000. Инструмент торгуется в пределах 10.2000 - 10.2300, вчерашнее закрытие составило 10.2400, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JENA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям JENA ACQUISITION Corp II?
JENA ACQUISITION Corp II в настоящее время оценивается в 10.2000. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.97% и USD. Отслеживайте движения JENA на графике в реальном времени.
Как купить акции JENA?
Вы можете купить акции JENA ACQUISITION Corp II (JENA) по текущей цене 10.2000. Ордера обычно размещаются около 10.2000 или 10.2030, тогда как 6 и -0.29% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JENA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JENA?
Инвестирование в JENA ACQUISITION Corp II предполагает учет годового диапазона 10.0200 - 10.3000 и текущей цены 10.2000. Многие сравнивают -0.10% и -0.97% перед размещением ордеров на 10.2000 или 10.2030. Изучайте ежедневные изменения цены JENA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции JENA ACQUISITION Corp II?
Самая высокая цена JENA ACQUISITION Corp II (JENA) за последний год составила 10.3000. Акции заметно колебались в пределах 10.0200 - 10.3000, сравнение с 10.2400 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику JENA ACQUISITION Corp II на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции JENA ACQUISITION Corp II?
Самая низкая цена JENA ACQUISITION Corp II (JENA) за год составила 10.0200. Сравнение с текущими 10.2000 и 10.0200 - 10.3000 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JENA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JENA?
В прошлом JENA ACQUISITION Corp II проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.2400 и -0.97% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.2400
- Open
- 10.2300
- Bid
- 10.2000
- Ask
- 10.2030
- Low
- 10.2000
- High
- 10.2300
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- -0.39%
- Месячное изменение
- -0.10%
- 6-месячное изменение
- -0.97%
- Годовое изменение
- -0.97%
- Акт.
- 414
- Прог.
- Пред.
- 413
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.