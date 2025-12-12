КотировкиРазделы
JENA: JENA ACQUISITION Corp II

10.2000 USD 0.0400 (0.39%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс JENA за сегодня изменился на -0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.2000, а максимальная — 10.2300.

Следите за динамикой JENA ACQUISITION Corp II. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JENA сегодня?

JENA ACQUISITION Corp II (JENA) сегодня оценивается на уровне 10.2000. Инструмент торгуется в пределах 10.2000 - 10.2300, вчерашнее закрытие составило 10.2400, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JENA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям JENA ACQUISITION Corp II?

JENA ACQUISITION Corp II в настоящее время оценивается в 10.2000. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.97% и USD. Отслеживайте движения JENA на графике в реальном времени.

Как купить акции JENA?

Вы можете купить акции JENA ACQUISITION Corp II (JENA) по текущей цене 10.2000. Ордера обычно размещаются около 10.2000 или 10.2030, тогда как 6 и -0.29% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JENA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JENA?

Инвестирование в JENA ACQUISITION Corp II предполагает учет годового диапазона 10.0200 - 10.3000 и текущей цены 10.2000. Многие сравнивают -0.10% и -0.97% перед размещением ордеров на 10.2000 или 10.2030. Изучайте ежедневные изменения цены JENA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции JENA ACQUISITION Corp II?

Самая высокая цена JENA ACQUISITION Corp II (JENA) за последний год составила 10.3000. Акции заметно колебались в пределах 10.0200 - 10.3000, сравнение с 10.2400 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику JENA ACQUISITION Corp II на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции JENA ACQUISITION Corp II?

Самая низкая цена JENA ACQUISITION Corp II (JENA) за год составила 10.0200. Сравнение с текущими 10.2000 и 10.0200 - 10.3000 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JENA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JENA?

В прошлом JENA ACQUISITION Corp II проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.2400 и -0.97% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.2000 10.2300
Годовой диапазон
10.0200 10.3000
Предыдущее закрытие
10.2400
Open
10.2300
Bid
10.2000
Ask
10.2030
Low
10.2000
High
10.2300
Объем
6
Дневное изменение
-0.39%
Месячное изменение
-0.10%
6-месячное изменение
-0.97%
Годовое изменение
-0.97%
