- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
JENA: JENA ACQUISITION Corp II
Le taux de change de JENA a changé de -0.39% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.2000 et à un maximum de 10.2300.
Suivez la dynamique JENA ACQUISITION Corp II. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action JENA aujourd'hui ?
L'action JENA ACQUISITION Corp II est cotée à 10.2000 aujourd'hui. Elle se négocie dans 10.2000 - 10.2300, a clôturé hier à 10.2400 et son volume d'échange a atteint 6. Le graphique en temps réel du cours de JENA présente ces mises à jour.
L'action JENA ACQUISITION Corp II verse-t-elle des dividendes ?
JENA ACQUISITION Corp II est actuellement valorisé à 10.2000. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -0.97% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de JENA.
Comment acheter des actions JENA ?
Vous pouvez acheter des actions JENA ACQUISITION Corp II au cours actuel de 10.2000. Les ordres sont généralement placés à proximité de 10.2000 ou de 10.2030, le 6 et le -0.29% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de JENA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action JENA ?
Investir dans JENA ACQUISITION Corp II implique de prendre en compte la fourchette annuelle 10.0200 - 10.3000 et le prix actuel 10.2000. Beaucoup comparent -0.10% et -0.97% avant de passer des ordres à 10.2000 ou 10.2030. Consultez le graphique du cours de JENA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action JENA ACQUISITION Corp II ?
Le cours le plus élevé de JENA ACQUISITION Corp II l'année dernière était 10.3000. Au cours de 10.0200 - 10.3000, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 10.2400 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de JENA ACQUISITION Corp II sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action JENA ACQUISITION Corp II ?
Le cours le plus bas de JENA ACQUISITION Corp II (JENA) sur l'année a été 10.0200. Sa comparaison avec 10.2000 et 10.0200 - 10.3000 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de JENA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action JENA a-t-elle été divisée ?
JENA ACQUISITION Corp II a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 10.2400 et -0.97% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 10.2400
- Ouverture
- 10.2300
- Bid
- 10.2000
- Ask
- 10.2030
- Plus Bas
- 10.2000
- Plus Haut
- 10.2300
- Volume
- 6
- Changement quotidien
- -0.39%
- Changement Mensuel
- -0.10%
- Changement à 6 Mois
- -0.97%
- Changement Annuel
- -0.97%
- Act
- 414
- Fcst
- Prev
- 413
- Act
- 548
- Fcst
- Prev
- 549
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev