JENA: JENA ACQUISITION Corp II
Der Wechselkurs von JENA hat sich für heute um -0.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.2000 bis zu einem Hoch von 10.2300 gehandelt.
Verfolgen Sie die JENA ACQUISITION Corp II-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von JENA heute?
Die Aktie von JENA ACQUISITION Corp II (JENA) notiert heute bei 10.2000. Sie wird innerhalb einer Spanne von 10.2000 - 10.2300 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 10.2400 und das Handelsvolumen erreichte 6. Das Live-Chart von JENA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie JENA Dividenden?
JENA ACQUISITION Corp II wird derzeit mit 10.2000 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.97% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von JENA zu verfolgen.
Wie kaufe ich JENA-Aktien?
Sie können Aktien von JENA ACQUISITION Corp II (JENA) zum aktuellen Kurs von 10.2000 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 10.2000 oder 10.2030 platziert, während 6 und -0.29% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von JENA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in JENA-Aktien?
Bei einer Investition in JENA ACQUISITION Corp II müssen die jährliche Spanne 10.0200 - 10.3000 und der aktuelle Kurs 10.2000 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.10% und -0.97%, bevor sie Orders zu 10.2000 oder 10.2030 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von JENA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von JENA ACQUISITION Corp II?
Der höchste Kurs von JENA ACQUISITION Corp II (JENA) im vergangenen Jahr lag bei 10.3000. Innerhalb von 10.0200 - 10.3000 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 10.2400 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von JENA ACQUISITION Corp II mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von JENA ACQUISITION Corp II?
Der niedrigste Kurs von JENA ACQUISITION Corp II (JENA) im Laufe des Jahres betrug 10.0200. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 10.2000 und der Spanne 10.0200 - 10.3000 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von JENA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von JENA statt?
JENA ACQUISITION Corp II hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 10.2400 und -0.97% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.2400
- Eröffnung
- 10.2300
- Bid
- 10.2000
- Ask
- 10.2030
- Tief
- 10.2000
- Hoch
- 10.2300
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- -0.39%
- Monatsänderung
- -0.10%
- 6-Monatsänderung
- -0.97%
- Jahresänderung
- -0.97%
