- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
JENA: JENA ACQUISITION Corp II
JENAの今日の為替レートは、-0.39%変化しました。日中、通貨は1あたり10.2000の安値と10.2300の高値で取引されました。
JENA ACQUISITION Corp IIダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
JENA株の現在の価格は？
JENA ACQUISITION Corp IIの株価は本日10.2000です。10.2000 - 10.2300内で取引され、前日の終値は10.2400、取引量は6に達しました。JENAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
JENA ACQUISITION Corp IIの株は配当を出しますか？
JENA ACQUISITION Corp IIの現在の価格は10.2000です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.97%やUSDにも注目します。JENAの動きはライブチャートで確認できます。
JENA株を買う方法は？
JENA ACQUISITION Corp IIの株は現在10.2000で購入可能です。注文は通常10.2000または10.2030付近で行われ、6や-0.29%が市場の動きを示します。JENAの最新情報はライブチャートで確認できます。
JENA株に投資する方法は？
JENA ACQUISITION Corp IIへの投資では、年間の値幅10.0200 - 10.3000と現在の10.2000を考慮します。注文は多くの場合10.2000や10.2030で行われる前に、-0.10%や-0.97%と比較されます。JENAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
JENA ACQUISITION Corp IIの株の最高値は？
JENA ACQUISITION Corp IIの過去1年の最高値は10.3000でした。10.0200 - 10.3000内で株価は大きく変動し、10.2400と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。JENA ACQUISITION Corp IIのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
JENA ACQUISITION Corp IIの株の最低値は？
JENA ACQUISITION Corp II(JENA)の年間最安値は10.0200でした。現在の10.2000や10.0200 - 10.3000と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。JENAの動きはライブチャートで確認できます。
JENAの株式分割はいつ行われましたか？
JENA ACQUISITION Corp IIは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.2400、-0.97%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 10.2400
- 始値
- 10.2300
- 買値
- 10.2000
- 買値
- 10.2030
- 安値
- 10.2000
- 高値
- 10.2300
- 出来高
- 6
- 1日の変化
- -0.39%
- 1ヶ月の変化
- -0.10%
- 6ヶ月の変化
- -0.97%
- 1年の変化
- -0.97%
- 実際
- 414
- 期待
- 前
- 413
- 実際
- 548
- 期待
- 前
- 549
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前