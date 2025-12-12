- Panoramica
JENA: JENA ACQUISITION Corp II
Il tasso di cambio JENA ha avuto una variazione del -0.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.2000 e ad un massimo di 10.2300.
Segui le dinamiche di JENA ACQUISITION Corp II. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni JENA oggi?
Oggi le azioni JENA ACQUISITION Corp II sono prezzate a 10.2000. Viene scambiato all'interno di 10.2000 - 10.2300, la chiusura di ieri è stata 10.2400 e il volume degli scambi ha raggiunto 6. Il grafico dei prezzi in tempo reale di JENA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni JENA ACQUISITION Corp II pagano dividendi?
JENA ACQUISITION Corp II è attualmente valutato a 10.2000. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.97% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di JENA.
Come acquistare azioni JENA?
Puoi acquistare azioni JENA ACQUISITION Corp II al prezzo attuale di 10.2000. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.2000 o 10.2030, mentre 6 e -0.29% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di JENA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni JENA?
Investire in JENA ACQUISITION Corp II implica considerare l'intervallo annuale 10.0200 - 10.3000 e il prezzo attuale 10.2000. Molti confrontano -0.10% e -0.97% prima di effettuare ordini su 10.2000 o 10.2030. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di JENA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni JENA ACQUISITION Corp II?
Il prezzo massimo di JENA ACQUISITION Corp II nell'ultimo anno è stato 10.3000. All'interno di 10.0200 - 10.3000, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.2400 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di JENA ACQUISITION Corp II utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni JENA ACQUISITION Corp II?
Il prezzo più basso di JENA ACQUISITION Corp II (JENA) nel corso dell'anno è stato 10.0200. Confrontandolo con gli attuali 10.2000 e 10.0200 - 10.3000 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda JENA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di JENA?
JENA ACQUISITION Corp II ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.2400 e -0.97%.
- Chiusura Precedente
- 10.2400
- Apertura
- 10.2300
- Bid
- 10.2000
- Ask
- 10.2030
- Minimo
- 10.2000
- Massimo
- 10.2300
- Volume
- 6
- Variazione giornaliera
- -0.39%
- Variazione Mensile
- -0.10%
- Variazione Semestrale
- -0.97%
- Variazione Annuale
- -0.97%
