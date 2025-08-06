Moedas / IVVD
IVVD: Invivyd Inc
1.26 USD 0.11 (9.57%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do IVVD para hoje mudou para 9.57%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.18 e o mais alto foi 1.32.
Veja a dinâmica do par de moedas Invivyd Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
IVVD Notícias
- H.C. Wainwright mantém recomendação de compra para ações da Invivyd, destacando potencial do VYD2311
- H.C. Wainwright reaffirms Buy rating on Invivyd stock, cites VYD2311 potential
- Invivyd at H.C. Wainwright Conference: Expanding Beyond COVID
- Steven Cohen’s Biotech Bets Are Getting Bolder - And Smaller - Invivyd (NASDAQ:IVVD)
- Invivyd: Superior COVID Prophylaxis; Eventual Winner Regardless Of Trump Admin Anti-Vaccine Actions (NASDAQ:IVVD)
- Invivyd: Covid-19 Prevention Ideal But Future Remains With mAb Development
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.30%
- US Stocks Mixed; American Woodmark Posts Downbeat Sales - American Woodmark (NASDAQ:AMWD), Allarity Therapeutics (NASDAQ:ALLR)
- Shares of Invivyd surge on hopes for non-vaccine Covid therapy amid political shift
- Why Serina Therapeutics Shares Are Trading Higher By Over 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Battalion Oil (AMEX:BATL)
- Invivyd closes $57.5 million public offering to fund clinical programs
- Invivyd prices $50 million public offering at $0.52 per share
- Invivyd announces public offering of common stock
- Invivyd (IVVD) chief scientific officer Allen sells $27k in stock
- Invivyd stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on VYD2311 path
- Invivyd’s PEMGARDA shows continued neutralizing activity against XFG variant
- Invivyd Q2 2025 slides: Revenue growth amid missed profitability target
- Invivyd earnings missed by $0.10, revenue fell short of estimates
- Invivyd Revenue Jumps 413 Percent in Q2
- Invivyd, Inc. (IVVD) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Invivyd announces FDA alignment on BLA pathway for COVID-19 antibody
- Armata Pharmaceuticals, Inc. (ARMP) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Alector (ALEC) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Royalty Pharma (RPRX) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
Faixa diária
1.18 1.32
Faixa anual
0.35 2.74
- Fechamento anterior
- 1.15
- Open
- 1.25
- Bid
- 1.26
- Ask
- 1.56
- Low
- 1.18
- High
- 1.32
- Volume
- 1.242 K
- Mudança diária
- 9.57%
- Mudança mensal
- 31.25%
- Mudança de 6 meses
- 103.23%
- Mudança anual
- 24.75%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh