IVVD: Invivyd Inc
1.26 USD 0.02 (1.56%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IVVD за сегодня изменился на -1.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.23, а максимальная — 1.32.
Следите за динамикой Invivyd Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости IVVD
- H.C. Wainwright подтверждает рейтинг "Покупать" для акций Invivyd, отмечая потенциал VYD2311
- H.C. Wainwright reaffirms Buy rating on Invivyd stock, cites VYD2311 potential
- Invivyd at H.C. Wainwright Conference: Expanding Beyond COVID
- Steven Cohen’s Biotech Bets Are Getting Bolder - And Smaller - Invivyd (NASDAQ:IVVD)
- Invivyd: Superior COVID Prophylaxis; Eventual Winner Regardless Of Trump Admin Anti-Vaccine Actions (NASDAQ:IVVD)
- Invivyd: Covid-19 Prevention Ideal But Future Remains With mAb Development
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.30%
- US Stocks Mixed; American Woodmark Posts Downbeat Sales - American Woodmark (NASDAQ:AMWD), Allarity Therapeutics (NASDAQ:ALLR)
- Shares of Invivyd surge on hopes for non-vaccine Covid therapy amid political shift
- Why Serina Therapeutics Shares Are Trading Higher By Over 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Battalion Oil (AMEX:BATL)
- Invivyd closes $57.5 million public offering to fund clinical programs
- Invivyd prices $50 million public offering at $0.52 per share
- Invivyd announces public offering of common stock
- Invivyd (IVVD) chief scientific officer Allen sells $27k in stock
- Invivyd stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on VYD2311 path
- Invivyd’s PEMGARDA shows continued neutralizing activity against XFG variant
- Invivyd Q2 2025 slides: Revenue growth amid missed profitability target
- Invivyd earnings missed by $0.10, revenue fell short of estimates
- Invivyd Revenue Jumps 413 Percent in Q2
- Invivyd, Inc. (IVVD) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Invivyd announces FDA alignment on BLA pathway for COVID-19 antibody
- Armata Pharmaceuticals, Inc. (ARMP) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Alector (ALEC) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Royalty Pharma (RPRX) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
Дневной диапазон
1.23 1.32
Годовой диапазон
0.35 2.74
- Предыдущее закрытие
- 1.28
- Open
- 1.30
- Bid
- 1.26
- Ask
- 1.56
- Low
- 1.23
- High
- 1.32
- Объем
- 1.087 K
- Дневное изменение
- -1.56%
- Месячное изменение
- 31.25%
- 6-месячное изменение
- 103.23%
- Годовое изменение
- 24.75%
