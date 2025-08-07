Divisas / IVVD
IVVD: Invivyd Inc
1.15 USD 0.11 (8.73%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de IVVD de hoy ha cambiado un -8.73%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.15, mientras que el máximo ha alcanzado 1.27.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Invivyd Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
IVVD News
- H.C. Wainwright mantiene calificación de Compra para Invivyd por potencial de VYD2311
- H.C. Wainwright reafirma calificación de Compra para acciones de Invivyd, destaca potencial de VYD2311
- H.C. Wainwright reaffirms Buy rating on Invivyd stock, cites VYD2311 potential
- Invivyd at H.C. Wainwright Conference: Expanding Beyond COVID
- Steven Cohen’s Biotech Bets Are Getting Bolder - And Smaller - Invivyd (NASDAQ:IVVD)
- Invivyd: Superior COVID Prophylaxis; Eventual Winner Regardless Of Trump Admin Anti-Vaccine Actions (NASDAQ:IVVD)
- Invivyd: Covid-19 Prevention Ideal But Future Remains With mAb Development
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.30%
- US Stocks Mixed; American Woodmark Posts Downbeat Sales - American Woodmark (NASDAQ:AMWD), Allarity Therapeutics (NASDAQ:ALLR)
- Shares of Invivyd surge on hopes for non-vaccine Covid therapy amid political shift
- Why Serina Therapeutics Shares Are Trading Higher By Over 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Battalion Oil (AMEX:BATL)
- Invivyd closes $57.5 million public offering to fund clinical programs
- Invivyd prices $50 million public offering at $0.52 per share
- Invivyd announces public offering of common stock
- Invivyd (IVVD) chief scientific officer Allen sells $27k in stock
- Invivyd stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on VYD2311 path
- Invivyd’s PEMGARDA shows continued neutralizing activity against XFG variant
- Invivyd Q2 2025 slides: Revenue growth amid missed profitability target
- Invivyd earnings missed by $0.10, revenue fell short of estimates
- Invivyd Revenue Jumps 413 Percent in Q2
- Invivyd, Inc. (IVVD) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Invivyd announces FDA alignment on BLA pathway for COVID-19 antibody
- Armata Pharmaceuticals, Inc. (ARMP) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Alector (ALEC) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
Rango diario
1.15 1.27
Rango anual
0.35 2.74
- Cierres anteriores
- 1.26
- Open
- 1.22
- Bid
- 1.15
- Ask
- 1.45
- Low
- 1.15
- High
- 1.27
- Volumen
- 1.624 K
- Cambio diario
- -8.73%
- Cambio mensual
- 19.79%
- Cambio a 6 meses
- 85.48%
- Cambio anual
- 13.86%
