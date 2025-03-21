Moedas / IPHA
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
IPHA: Innate Pharma S.A. - American Depositary Shares
1.95 USD 0.10 (4.88%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do IPHA para hoje mudou para -4.88%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.94 e o mais alto foi 1.99.
Veja a dinâmica do par de moedas Innate Pharma S.A. - American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IPHA Notícias
- Innate Pharma S.A. (IPHA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Innate Pharma stock initiated with Buy rating at BTIG on cancer therapy potential
- Innate Pharma stock surges on promising preclinical data
- French Drugmaker Sanofi Clocks 20% Q1 Profit Growth, Forecasts Strong Rebound In Annual Profit - Sanofi (NASDAQ:SNY)
- Markets Watch Out For Core CPI With Big Banks Set To Report Earnings
- Innate Pharma S.A. (IPHA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Innate Pharma: Moving Into The Padcev Space (NASDAQ:IPHA)
Faixa diária
1.94 1.99
Faixa anual
1.29 3.51
- Fechamento anterior
- 2.05
- Open
- 1.96
- Bid
- 1.95
- Ask
- 2.25
- Low
- 1.94
- High
- 1.99
- Volume
- 34
- Mudança diária
- -4.88%
- Mudança mensal
- -6.25%
- Mudança de 6 meses
- 0.52%
- Mudança anual
- -12.95%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh