IPHA: Innate Pharma S.A. - American Depositary Shares
1.92 USD 0.02 (1.03%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IPHA hat sich für heute um -1.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.91 bis zu einem Hoch von 1.95 gehandelt.
Verfolgen Sie die Innate Pharma S.A. - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
1.91 1.95
Jahresspanne
1.29 3.51
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.94
- Eröffnung
- 1.95
- Bid
- 1.92
- Ask
- 2.22
- Tief
- 1.91
- Hoch
- 1.95
- Volumen
- 11
- Tagesänderung
- -1.03%
- Monatsänderung
- -7.69%
- 6-Monatsänderung
- -1.03%
- Jahresänderung
- -14.29%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K