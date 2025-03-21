Devises / IPHA
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
IPHA: Innate Pharma S.A. - American Depositary Shares
1.87 USD 0.07 (3.61%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de IPHA a changé de -3.61% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.82 et à un maximum de 1.95.
Suivez la dynamique Innate Pharma S.A. - American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IPHA Nouvelles
- Innate Pharma S.A. (IPHA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Innate Pharma stock initiated with Buy rating at BTIG on cancer therapy potential
- Innate Pharma stock surges on promising preclinical data
- French Drugmaker Sanofi Clocks 20% Q1 Profit Growth, Forecasts Strong Rebound In Annual Profit - Sanofi (NASDAQ:SNY)
- Markets Watch Out For Core CPI With Big Banks Set To Report Earnings
- Innate Pharma S.A. (IPHA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Innate Pharma: Moving Into The Padcev Space (NASDAQ:IPHA)
Range quotidien
1.82 1.95
Range Annuel
1.29 3.51
- Clôture Précédente
- 1.94
- Ouverture
- 1.94
- Bid
- 1.87
- Ask
- 2.17
- Plus Bas
- 1.82
- Plus Haut
- 1.95
- Volume
- 25
- Changement quotidien
- -3.61%
- Changement Mensuel
- -10.10%
- Changement à 6 Mois
- -3.61%
- Changement Annuel
- -16.52%
20 septembre, samedi