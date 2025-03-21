货币 / IPHA
IPHA: Innate Pharma S.A. - American Depositary Shares
2.01 USD 0.07 (3.37%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日IPHA汇率已更改-3.37%。当日，交易品种以低点1.96和高点2.16进行交易。
关注Innate Pharma S.A. - American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
IPHA新闻
- Innate Pharma S.A. (IPHA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Innate Pharma stock initiated with Buy rating at BTIG on cancer therapy potential
- Innate Pharma stock surges on promising preclinical data
- French Drugmaker Sanofi Clocks 20% Q1 Profit Growth, Forecasts Strong Rebound In Annual Profit - Sanofi (NASDAQ:SNY)
- Markets Watch Out For Core CPI With Big Banks Set To Report Earnings
- Innate Pharma S.A. (IPHA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Innate Pharma: Moving Into The Padcev Space (NASDAQ:IPHA)
日范围
1.96 2.16
年范围
1.29 3.51
- 前一天收盘价
- 2.08
- 开盘价
- 2.13
- 卖价
- 2.01
- 买价
- 2.31
- 最低价
- 1.96
- 最高价
- 2.16
- 交易量
- 125
- 日变化
- -3.37%
- 月变化
- -3.37%
- 6个月变化
- 3.61%
- 年变化
- -10.27%
