IPHA: Innate Pharma S.A. - American Depositary Shares
2.08 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IPHA за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.04, а максимальная — 2.19.
Следите за динамикой Innate Pharma S.A. - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости IPHA
- Innate Pharma stock initiated with Buy rating at BTIG on cancer therapy potential
- Innate Pharma stock surges on promising preclinical data
- French Drugmaker Sanofi Clocks 20% Q1 Profit Growth, Forecasts Strong Rebound In Annual Profit - Sanofi (NASDAQ:SNY)
- Markets Watch Out For Core CPI With Big Banks Set To Report Earnings
- Innate Pharma S.A. (IPHA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Innate Pharma: Moving Into The Padcev Space (NASDAQ:IPHA)
Дневной диапазон
2.04 2.19
Годовой диапазон
1.29 3.51
- Предыдущее закрытие
- 2.08
- Open
- 2.14
- Bid
- 2.08
- Ask
- 2.38
- Low
- 2.04
- High
- 2.19
- Объем
- 54
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- 7.22%
- Годовое изменение
- -7.14%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.