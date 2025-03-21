通貨 / IPHA
IPHA: Innate Pharma S.A. - American Depositary Shares
1.94 USD 0.11 (5.37%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
IPHAの今日の為替レートは、-5.37%変化しました。日中、通貨は1あたり1.94の安値と1.99の高値で取引されました。
Innate Pharma S.A. - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
1.94 1.99
1年のレンジ
1.29 3.51
- 以前の終値
- 2.05
- 始値
- 1.96
- 買値
- 1.94
- 買値
- 2.24
- 安値
- 1.94
- 高値
- 1.99
- 出来高
- 36
- 1日の変化
- -5.37%
- 1ヶ月の変化
- -6.73%
- 6ヶ月の変化
- 0.00%
- 1年の変化
- -13.39%
