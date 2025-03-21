Divisas / IPHA
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
IPHA: Innate Pharma S.A. - American Depositary Shares
2.05 USD 0.03 (1.44%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de IPHA de hoy ha cambiado un -1.44%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.96, mientras que el máximo ha alcanzado 2.16.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Innate Pharma S.A. - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IPHA News
- Innate Pharma S.A. (IPHA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Innate Pharma stock initiated with Buy rating at BTIG on cancer therapy potential
- Innate Pharma stock surges on promising preclinical data
- French Drugmaker Sanofi Clocks 20% Q1 Profit Growth, Forecasts Strong Rebound In Annual Profit - Sanofi (NASDAQ:SNY)
- Markets Watch Out For Core CPI With Big Banks Set To Report Earnings
- Innate Pharma S.A. (IPHA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Innate Pharma: Moving Into The Padcev Space (NASDAQ:IPHA)
Rango diario
1.96 2.16
Rango anual
1.29 3.51
- Cierres anteriores
- 2.08
- Open
- 2.13
- Bid
- 2.05
- Ask
- 2.35
- Low
- 1.96
- High
- 2.16
- Volumen
- 128
- Cambio diario
- -1.44%
- Cambio mensual
- -1.44%
- Cambio a 6 meses
- 5.67%
- Cambio anual
- -8.48%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B