Valute / IPHA
IPHA: Innate Pharma S.A. - American Depositary Shares
1.87 USD 0.07 (3.61%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio IPHA ha avuto una variazione del -3.61% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.82 e ad un massimo di 1.95.
Segui le dinamiche di Innate Pharma S.A. - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IPHA News
- Innate Pharma S.A. (IPHA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Innate Pharma stock initiated with Buy rating at BTIG on cancer therapy potential
- Innate Pharma stock surges on promising preclinical data
- French Drugmaker Sanofi Clocks 20% Q1 Profit Growth, Forecasts Strong Rebound In Annual Profit - Sanofi (NASDAQ:SNY)
- Markets Watch Out For Core CPI With Big Banks Set To Report Earnings
- Innate Pharma S.A. (IPHA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Innate Pharma: Moving Into The Padcev Space (NASDAQ:IPHA)
Intervallo Giornaliero
1.82 1.95
Intervallo Annuale
1.29 3.51
- Chiusura Precedente
- 1.94
- Apertura
- 1.94
- Bid
- 1.87
- Ask
- 2.17
- Minimo
- 1.82
- Massimo
- 1.95
- Volume
- 25
- Variazione giornaliera
- -3.61%
- Variazione Mensile
- -10.10%
- Variazione Semestrale
- -3.61%
- Variazione Annuale
- -16.52%
21 settembre, domenica