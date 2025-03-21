QuotazioniSezioni
IPHA: Innate Pharma S.A. - American Depositary Shares

1.87 USD 0.07 (3.61%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IPHA ha avuto una variazione del -3.61% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.82 e ad un massimo di 1.95.

Segui le dinamiche di Innate Pharma S.A. - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.82 1.95
Intervallo Annuale
1.29 3.51
Chiusura Precedente
1.94
Apertura
1.94
Bid
1.87
Ask
2.17
Minimo
1.82
Massimo
1.95
Volume
25
Variazione giornaliera
-3.61%
Variazione Mensile
-10.10%
Variazione Semestrale
-3.61%
Variazione Annuale
-16.52%
21 settembre, domenica