Moedas / IOVA
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
IOVA: Iovance Biotherapeutics Inc
2.26 USD 0.04 (1.80%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do IOVA para hoje mudou para 1.80%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.21 e o mais alto foi 2.34.
Veja a dinâmica do par de moedas Iovance Biotherapeutics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IOVA Notícias
- Iovance Biotherapeutics at H.C. Wainwright Conference: Strategic Growth and Efficiency
- Iovance Biotherapeutics at Wells Fargo Conference: Strategic Moves and Challenges
- Iovance: Thin Margins, Dilution Threat Keep Risk-Skewed (NASDAQ:IOVA)
- IOVA Stock Drops 6% on $350M Common Stock Offering
- Why Iovance Biotherapeutics Stock Got Mashed on Monday
- Keurig Dr Pepper, Valneva, Venu Holding And Other Big Stocks Moving Lower On Monday - Amber International (NASDAQ:AMBR), Ascentage Pharma Group (NASDAQ:AAPG)
- 1 Beaten-Down Stock That Could Soar By 261%, According to Wall Street
- Iovance Biotherapeutics: Tough Decisions Being Made But Catalysts In H2'25 (NASDAQ:IOVA)
- Why Iovance Biotherapeutics Stock Was Climbing Today
- Intel, Plymouth Industrial REIT, Premier And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Heartland Express (NASDAQ:HTLD), Intel (NASDAQ:INTC)
- Why Palo Alto Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Adecoagro (NYSE:AGRO)
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Iovance Biotherapeutics stock following Canadian approval
- Health Canada approves Iovance’s Amtagvi for advanced melanoma
- 3 Stocks That Could Turn $1,000 Into $5,000 by 2030
- Why Iovance Biotherapeutics Stock Plummeted Today
- IOVA Q2 Earnings Miss, Stock Down on EMA Filing Withdrawal for Amtagvi
- Pinterest Posts Downbeat Q2 Earnings, Joins Twilio, Trade Desk And Other Big Stocks Moving Lower In Friday Pre-Market Session - Gray Media (NYSE:GTN), Firefly Aerospace (NASDAQ:FLY)
- Why Expedia Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Click Holdings (NASDAQ:CLIK), BioVie (NASDAQ:BIVI)
- Iovance Biotherapeutics (IOVA) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Iovance Biotherapeutics earnings missed by $0.05, revenue fell short of estimates
- MaxCyte, Inc. (MXCT) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Halozyme Therapeutics (HALO) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Is Iovance Biotherapeutics Stock Due for a Big Rally?
- This Beaten-Down Healthcare Stock Could Jump 720%, According to a Wall Street Analyst. Is It Time to Buy?
Faixa diária
2.21 2.34
Faixa anual
1.64 12.51
- Fechamento anterior
- 2.22
- Open
- 2.25
- Bid
- 2.26
- Ask
- 2.56
- Low
- 2.21
- High
- 2.34
- Volume
- 2.393 K
- Mudança diária
- 1.80%
- Mudança mensal
- 3.20%
- Mudança de 6 meses
- -31.93%
- Mudança anual
- -75.70%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh