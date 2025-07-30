통화 / IOVA
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
IOVA: Iovance Biotherapeutics Inc
2.05 USD 0.15 (6.82%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
IOVA 환율이 오늘 -6.82%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.05이고 고가는 2.24이었습니다.
Iovance Biotherapeutics Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IOVA News
- Can This Beaten-Down Stock Bounce Back?
- Iovance Biotherapeutics at H.C. Wainwright Conference: Strategic Growth and Efficiency
- Iovance Biotherapeutics at Wells Fargo Conference: Strategic Moves and Challenges
- Iovance: Thin Margins, Dilution Threat Keep Risk-Skewed (NASDAQ:IOVA)
- IOVA Stock Drops 6% on $350M Common Stock Offering
- Why Iovance Biotherapeutics Stock Got Mashed on Monday
- Keurig Dr Pepper, Valneva, Venu Holding And Other Big Stocks Moving Lower On Monday - Amber International (NASDAQ:AMBR), Ascentage Pharma Group (NASDAQ:AAPG)
- 1 Beaten-Down Stock That Could Soar By 261%, According to Wall Street
- Iovance Biotherapeutics: Tough Decisions Being Made But Catalysts In H2'25 (NASDAQ:IOVA)
- Why Iovance Biotherapeutics Stock Was Climbing Today
- Intel, Plymouth Industrial REIT, Premier And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Heartland Express (NASDAQ:HTLD), Intel (NASDAQ:INTC)
- Why Palo Alto Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Adecoagro (NYSE:AGRO)
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Iovance Biotherapeutics stock following Canadian approval
- Health Canada approves Iovance’s Amtagvi for advanced melanoma
- 3 Stocks That Could Turn $1,000 Into $5,000 by 2030
- Why Iovance Biotherapeutics Stock Plummeted Today
- IOVA Q2 Earnings Miss, Stock Down on EMA Filing Withdrawal for Amtagvi
- Pinterest Posts Downbeat Q2 Earnings, Joins Twilio, Trade Desk And Other Big Stocks Moving Lower In Friday Pre-Market Session - Gray Media (NYSE:GTN), Firefly Aerospace (NASDAQ:FLY)
- Why Expedia Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Click Holdings (NASDAQ:CLIK), BioVie (NASDAQ:BIVI)
- Iovance Biotherapeutics (IOVA) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Iovance Biotherapeutics earnings missed by $0.05, revenue fell short of estimates
- MaxCyte, Inc. (MXCT) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Halozyme Therapeutics (HALO) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Is Iovance Biotherapeutics Stock Due for a Big Rally?
일일 변동 비율
2.05 2.24
년간 변동
1.64 12.51
- 이전 종가
- 2.20
- 시가
- 2.20
- Bid
- 2.05
- Ask
- 2.35
- 저가
- 2.05
- 고가
- 2.24
- 볼륨
- 10.503 K
- 일일 변동
- -6.82%
- 월 변동
- -6.39%
- 6개월 변동
- -38.25%
- 년간 변동율
- -77.96%
20 9월, 토요일