Валюты / IOVA
IOVA: Iovance Biotherapeutics Inc
2.30 USD 0.03 (1.32%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IOVA за сегодня изменился на 1.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.24, а максимальная — 2.38.
Следите за динамикой Iovance Biotherapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
2.24 2.38
Годовой диапазон
1.64 12.51
- Предыдущее закрытие
- 2.27
- Open
- 2.26
- Bid
- 2.30
- Ask
- 2.60
- Low
- 2.24
- High
- 2.38
- Объем
- 7.446 K
- Дневное изменение
- 1.32%
- Месячное изменение
- 5.02%
- 6-месячное изменение
- -30.72%
- Годовое изменение
- -75.27%
