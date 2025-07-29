通貨 / IOVA
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
IOVA: Iovance Biotherapeutics Inc
2.20 USD 0.02 (0.90%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
IOVAの今日の為替レートは、-0.90%変化しました。日中、通貨は1あたり2.19の安値と2.34の高値で取引されました。
Iovance Biotherapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IOVA News
- Iovance Biotherapeutics at H.C. Wainwright Conference: Strategic Growth and Efficiency
- Iovance Biotherapeutics at Wells Fargo Conference: Strategic Moves and Challenges
- Iovance: Thin Margins, Dilution Threat Keep Risk-Skewed (NASDAQ:IOVA)
- IOVA Stock Drops 6% on $350M Common Stock Offering
- Why Iovance Biotherapeutics Stock Got Mashed on Monday
- Keurig Dr Pepper, Valneva, Venu Holding And Other Big Stocks Moving Lower On Monday - Amber International (NASDAQ:AMBR), Ascentage Pharma Group (NASDAQ:AAPG)
- 1 Beaten-Down Stock That Could Soar By 261%, According to Wall Street
- Iovance Biotherapeutics: Tough Decisions Being Made But Catalysts In H2'25 (NASDAQ:IOVA)
- Why Iovance Biotherapeutics Stock Was Climbing Today
- Intel, Plymouth Industrial REIT, Premier And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Heartland Express (NASDAQ:HTLD), Intel (NASDAQ:INTC)
- Why Palo Alto Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Adecoagro (NYSE:AGRO)
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Iovance Biotherapeutics stock following Canadian approval
- Health Canada approves Iovance’s Amtagvi for advanced melanoma
- 3 Stocks That Could Turn $1,000 Into $5,000 by 2030
- Why Iovance Biotherapeutics Stock Plummeted Today
- IOVA Q2 Earnings Miss, Stock Down on EMA Filing Withdrawal for Amtagvi
- Pinterest Posts Downbeat Q2 Earnings, Joins Twilio, Trade Desk And Other Big Stocks Moving Lower In Friday Pre-Market Session - Gray Media (NYSE:GTN), Firefly Aerospace (NASDAQ:FLY)
- Why Expedia Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Click Holdings (NASDAQ:CLIK), BioVie (NASDAQ:BIVI)
- Iovance Biotherapeutics (IOVA) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Iovance Biotherapeutics earnings missed by $0.05, revenue fell short of estimates
- MaxCyte, Inc. (MXCT) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Halozyme Therapeutics (HALO) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Is Iovance Biotherapeutics Stock Due for a Big Rally?
- This Beaten-Down Healthcare Stock Could Jump 720%, According to a Wall Street Analyst. Is It Time to Buy?
1日のレンジ
2.19 2.34
1年のレンジ
1.64 12.51
- 以前の終値
- 2.22
- 始値
- 2.25
- 買値
- 2.20
- 買値
- 2.50
- 安値
- 2.19
- 高値
- 2.34
- 出来高
- 9.439 K
- 1日の変化
- -0.90%
- 1ヶ月の変化
- 0.46%
- 6ヶ月の変化
- -33.73%
- 1年の変化
- -76.34%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K