货币 / IOVA
IOVA: Iovance Biotherapeutics Inc
2.29 USD 0.01 (0.43%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日IOVA汇率已更改-0.43%。当日，交易品种以低点2.25和高点2.34进行交易。
关注Iovance Biotherapeutics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
2.25 2.34
年范围
1.64 12.51
- 前一天收盘价
- 2.30
- 开盘价
- 2.31
- 卖价
- 2.29
- 买价
- 2.59
- 最低价
- 2.25
- 最高价
- 2.34
- 交易量
- 2.760 K
- 日变化
- -0.43%
- 月变化
- 4.57%
- 6个月变化
- -31.02%
- 年变化
- -75.38%
