Moedas / INKT
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
INKT: MiNK Therapeutics Inc
15.35 USD 1.11 (7.79%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do INKT para hoje mudou para 7.79%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 14.41 e o mais alto foi 15.58.
Veja a dinâmica do par de moedas MiNK Therapeutics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
INKT Notícias
- New Strong Sell Stocks for August 22nd
- MiNK Therapeutics stock rating upgraded to Buy by H.C. Wainwright on financial results
- MiNK Therapeutics, Inc. (INKT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- MiNK Therapeutics Extends Cash Runway
- MiNK Therapeutics Cuts Q2 Cash Use 31%
- MiNK Therapeutics stock rating downgraded to Neutral by H.C. Wainwright
- Mink Therapeutics stock tumbles on $50 million stock offering
- MiNK Therapeutics publishes research on CAR-iNKT cell therapy
- Simulations Plus, FB Financial And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Blue Gold (NASDAQ:BGL), FB Financial (NYSE:FBK)
- MiNK Therapeutics enters $50 million at-the-market sales agreement with B. Riley Securities
- Why Trade Desk Shares Are Trading Higher By 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Ansys (NASDAQ:ANSS), BloomZ (NASDAQ:BLMZ)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.20%
- MiNK Therapeutics: Moving Out Of The Hunt's Early Days (NASDAQ:INKT)
- Autodesk, Fastenal and Kenvue rise premarket; CrowdStrike falls
- William Blair downgrades MiNK Therapeutics stock to Market Perform after 700% surge
- Ultragenyx Pharmaceutical, Apple And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Apple (NASDAQ:AAPL), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- MiNK Therapeutics stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright after case study publication
- MiNK Therapeutics reports publication of case study on iNKT cell therapy
- MiNK Therapeutics stock falls after William Blair downgrade
- Why Datavault AI Shares Are Trading Higher By 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Autozi Internet Tech (NASDAQ:AZI), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- MiNK; agenT-797 Solidifies Itself As iNKT Cell Therapy With Latest CR Data (NASDAQ:INKT)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.63%
- Crude Oil Rises Sharply; Milestone Pharmaceuticals Shares Plunge - Federal Agricultural (NYSE:AGM), MiNK Therapeutics (NASDAQ:INKT)
- Why Is Nano-Cap MiNK Therapeutics Stock Gaining Over 400% On Friday? - MiNK Therapeutics (NASDAQ:INKT)
Faixa diária
14.41 15.58
Faixa anual
4.56 76.00
- Fechamento anterior
- 14.24
- Open
- 14.41
- Bid
- 15.35
- Ask
- 15.65
- Low
- 14.41
- High
- 15.58
- Volume
- 99
- Mudança diária
- 7.79%
- Mudança mensal
- 5.28%
- Mudança de 6 meses
- 75.23%
- Mudança anual
- 104.67%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh