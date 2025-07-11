Währungen / INKT
INKT: MiNK Therapeutics Inc
14.96 USD 0.39 (2.54%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von INKT hat sich für heute um -2.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.80 bis zu einem Hoch von 15.92 gehandelt.
Verfolgen Sie die MiNK Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
14.80 15.92
Jahresspanne
4.56 76.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.35
- Eröffnung
- 15.92
- Bid
- 14.96
- Ask
- 15.26
- Tief
- 14.80
- Hoch
- 15.92
- Volumen
- 44
- Tagesänderung
- -2.54%
- Monatsänderung
- 2.61%
- 6-Monatsänderung
- 70.78%
- Jahresänderung
- 99.47%
