INKT: MiNK Therapeutics Inc

14.59 USD 0.32 (2.24%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс INKT за сегодня изменился на 2.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.03, а максимальная — 14.68.

Следите за динамикой MiNK Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости INKT

Дневной диапазон
14.03 14.68
Годовой диапазон
4.56 76.00
Предыдущее закрытие
14.27
Open
14.27
Bid
14.59
Ask
14.89
Low
14.03
High
14.68
Объем
64
Дневное изменение
2.24%
Месячное изменение
0.07%
6-месячное изменение
66.55%
Годовое изменение
94.53%
