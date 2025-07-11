Валюты / INKT
INKT: MiNK Therapeutics Inc
14.59 USD 0.32 (2.24%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс INKT за сегодня изменился на 2.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.03, а максимальная — 14.68.
Следите за динамикой MiNK Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости INKT
Дневной диапазон
14.03 14.68
Годовой диапазон
4.56 76.00
- Предыдущее закрытие
- 14.27
- Open
- 14.27
- Bid
- 14.59
- Ask
- 14.89
- Low
- 14.03
- High
- 14.68
- Объем
- 64
- Дневное изменение
- 2.24%
- Месячное изменение
- 0.07%
- 6-месячное изменение
- 66.55%
- Годовое изменение
- 94.53%
