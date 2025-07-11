Valute / INKT
INKT: MiNK Therapeutics Inc
15.09 USD 0.26 (1.69%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio INKT ha avuto una variazione del -1.69% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.62 e ad un massimo di 15.92.
Segui le dinamiche di MiNK Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
INKT News
Intervallo Giornaliero
14.62 15.92
Intervallo Annuale
4.56 76.00
- Chiusura Precedente
- 15.35
- Apertura
- 15.92
- Bid
- 15.09
- Ask
- 15.39
- Minimo
- 14.62
- Massimo
- 15.92
- Volume
- 95
- Variazione giornaliera
- -1.69%
- Variazione Mensile
- 3.50%
- Variazione Semestrale
- 72.26%
- Variazione Annuale
- 101.20%
21 settembre, domenica