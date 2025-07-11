QuotazioniSezioni
INKT: MiNK Therapeutics Inc

15.09 USD 0.26 (1.69%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio INKT ha avuto una variazione del -1.69% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.62 e ad un massimo di 15.92.

Segui le dinamiche di MiNK Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
14.62 15.92
Intervallo Annuale
4.56 76.00
Chiusura Precedente
15.35
Apertura
15.92
Bid
15.09
Ask
15.39
Minimo
14.62
Massimo
15.92
Volume
95
Variazione giornaliera
-1.69%
Variazione Mensile
3.50%
Variazione Semestrale
72.26%
Variazione Annuale
101.20%
21 settembre, domenica