通貨 / INKT
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
INKT: MiNK Therapeutics Inc
15.35 USD 1.11 (7.79%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
INKTの今日の為替レートは、7.79%変化しました。日中、通貨は1あたり14.41の安値と15.58の高値で取引されました。
MiNK Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
INKT News
- New Strong Sell Stocks for August 22nd
- MiNK Therapeutics stock rating upgraded to Buy by H.C. Wainwright on financial results
- MiNK Therapeutics, Inc. (INKT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- MiNK Therapeutics Extends Cash Runway
- MiNK Therapeutics Cuts Q2 Cash Use 31%
- MiNK Therapeutics stock rating downgraded to Neutral by H.C. Wainwright
- Mink Therapeutics stock tumbles on $50 million stock offering
- MiNK Therapeutics publishes research on CAR-iNKT cell therapy
- Simulations Plus, FB Financial And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Blue Gold (NASDAQ:BGL), FB Financial (NYSE:FBK)
- MiNK Therapeutics enters $50 million at-the-market sales agreement with B. Riley Securities
- Why Trade Desk Shares Are Trading Higher By 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Ansys (NASDAQ:ANSS), BloomZ (NASDAQ:BLMZ)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.20%
- MiNK Therapeutics: Moving Out Of The Hunt's Early Days (NASDAQ:INKT)
- Autodesk, Fastenal and Kenvue rise premarket; CrowdStrike falls
- William Blair downgrades MiNK Therapeutics stock to Market Perform after 700% surge
- Ultragenyx Pharmaceutical, Apple And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Apple (NASDAQ:AAPL), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- MiNK Therapeutics stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright after case study publication
- MiNK Therapeutics reports publication of case study on iNKT cell therapy
- MiNK Therapeutics stock falls after William Blair downgrade
- Why Datavault AI Shares Are Trading Higher By 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Autozi Internet Tech (NASDAQ:AZI), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- MiNK; agenT-797 Solidifies Itself As iNKT Cell Therapy With Latest CR Data (NASDAQ:INKT)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.63%
- Crude Oil Rises Sharply; Milestone Pharmaceuticals Shares Plunge - Federal Agricultural (NYSE:AGM), MiNK Therapeutics (NASDAQ:INKT)
- Why Is Nano-Cap MiNK Therapeutics Stock Gaining Over 400% On Friday? - MiNK Therapeutics (NASDAQ:INKT)
1日のレンジ
14.41 15.58
1年のレンジ
4.56 76.00
- 以前の終値
- 14.24
- 始値
- 14.41
- 買値
- 15.35
- 買値
- 15.65
- 安値
- 14.41
- 高値
- 15.58
- 出来高
- 99
- 1日の変化
- 7.79%
- 1ヶ月の変化
- 5.28%
- 6ヶ月の変化
- 75.23%
- 1年の変化
- 104.67%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K