INFA: Informatica Inc Class A
24.85 USD 0.04 (0.16%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do INFA para hoje mudou para 0.16%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.83 e o mais alto foi 24.89.
Veja a dinâmica do par de moedas Informatica Inc Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
INFA Notícias
- Diretor de contabilidade da Informatica, Santiago, vende ações no valor de US$ 416 mil
- Informatica chief accounting officer Santiago sells $416k in shares
- STNE or INFA: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Held Gerald, Informatica director, sells $1.75m in shares
- Informatica chair Bruce Chizen sells $6.1m in shares
- Salesforce shares drop as weak revenue forecast signals delayed AI returns
- Salesforce Earnings Beat. Shares Fall On Weak Sales Outlook Amid AI Agent Push.
- STNE or INFA: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Why Is Salesforce Stock Gaining Friday? - Salesforce (NYSE:CRM)
- DA Davidson upgrades Salesforce, says slowdown now priced in
- This Campbell's Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - The Campbell's (NASDAQ:CPB), Fortinet (NASDAQ:FTNT)
- Guggenheim downgrades Informatica stock rating to Neutral following Salesforce acquisition news
- Informatica Inc. (INFA) Lags Q2 Earnings Estimates
- Informatica earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- Clear Secure (YOU) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- STNE vs. INFA: Which Stock Is the Better Value Option?
- Salesforce: The Generational Buying Opportunity Is Here (Rating Upgrade) (NYSE:CRM)
- Analysts Estimate Block (XYZ) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Ametek (AME) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Informatica Inc. (INFA) Expected to Beat Earnings Estimates: Should You Buy?
- Bumble (BMBL) Surges 9.2%: Is This an Indication of Further Gains?
- Informatica EVP Schweitzer sells $1.18 million in shares
- Strength Seen in Autodesk (ADSK): Can Its 5.1% Jump Turn into More Strength?
- CoreWeave’s (CRWV) $9B Deal Highlights the AI M&A Wave That’s Sweeping 2025 - TipRanks.com
Faixa diária
24.83 24.89
Faixa anual
15.65 27.96
- Fechamento anterior
- 24.81
- Open
- 24.89
- Bid
- 24.85
- Ask
- 25.15
- Low
- 24.83
- High
- 24.89
- Volume
- 74
- Mudança diária
- 0.16%
- Mudança mensal
- -0.32%
- Mudança de 6 meses
- 42.49%
- Mudança anual
- -1.93%
