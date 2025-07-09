Валюты / INFA
INFA: Informatica Inc Class A
24.80 USD 0.02 (0.08%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс INFA за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.78, а максимальная — 24.82.
Следите за динамикой Informatica Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости INFA
- Главный бухгалтер Informatica Сантьяго продает акции на сумму $416 тыс.
- Informatica chief accounting officer Santiago sells $416k in shares
- STNE or INFA: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Held Gerald, Informatica director, sells $1.75m in shares
- Informatica chair Bruce Chizen sells $6.1m in shares
- Salesforce shares drop as weak revenue forecast signals delayed AI returns
- Salesforce Earnings Beat. Shares Fall On Weak Sales Outlook Amid AI Agent Push.
- STNE or INFA: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Why Is Salesforce Stock Gaining Friday? - Salesforce (NYSE:CRM)
- DA Davidson upgrades Salesforce, says slowdown now priced in
- This Campbell's Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - The Campbell's (NASDAQ:CPB), Fortinet (NASDAQ:FTNT)
- Guggenheim downgrades Informatica stock rating to Neutral following Salesforce acquisition news
- Informatica Inc. (INFA) Lags Q2 Earnings Estimates
- Informatica earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- Clear Secure (YOU) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- STNE vs. INFA: Which Stock Is the Better Value Option?
- Salesforce: The Generational Buying Opportunity Is Here (Rating Upgrade) (NYSE:CRM)
- Analysts Estimate Block (XYZ) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Ametek (AME) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Informatica Inc. (INFA) Expected to Beat Earnings Estimates: Should You Buy?
- Bumble (BMBL) Surges 9.2%: Is This an Indication of Further Gains?
- Informatica EVP Schweitzer sells $1.18 million in shares
- Strength Seen in Autodesk (ADSK): Can Its 5.1% Jump Turn into More Strength?
- CoreWeave’s (CRWV) $9B Deal Highlights the AI M&A Wave That’s Sweeping 2025 - TipRanks.com
Дневной диапазон
24.78 24.82
Годовой диапазон
15.65 27.96
- Предыдущее закрытие
- 24.78
- Open
- 24.80
- Bid
- 24.80
- Ask
- 25.10
- Low
- 24.78
- High
- 24.82
- Объем
- 2.107 K
- Дневное изменение
- 0.08%
- Месячное изменение
- -0.52%
- 6-месячное изменение
- 42.20%
- Годовое изменение
- -2.13%
