INFA: Informatica Inc Class A
24.84 USD 0.03 (0.12%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von INFA hat sich für heute um 0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.82 bis zu einem Hoch von 24.89 gehandelt.
Verfolgen Sie die Informatica Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
24.82 24.89
Jahresspanne
15.65 27.96
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.81
- Eröffnung
- 24.89
- Bid
- 24.84
- Ask
- 25.14
- Tief
- 24.82
- Hoch
- 24.89
- Volumen
- 1.584 K
- Tagesänderung
- 0.12%
- Monatsänderung
- -0.36%
- 6-Monatsänderung
- 42.43%
- Jahresänderung
- -1.97%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K