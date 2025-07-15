Divisas / INFA
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
INFA: Informatica Inc Class A
24.81 USD 0.01 (0.04%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de INFA de hoy ha cambiado un 0.04%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24.79, mientras que el máximo ha alcanzado 24.82.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Informatica Inc Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
INFA News
- El director de contabilidad de Informatica, Santiago, vende acciones por 416.000 dólares
- Director de contabilidad de Informatica vende acciones por $416,000
- Informatica chief accounting officer Santiago sells $416k in shares
- STNE or INFA: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Held Gerald, Informatica director, sells $1.75m in shares
- Informatica chair Bruce Chizen sells $6.1m in shares
- Salesforce shares drop as weak revenue forecast signals delayed AI returns
- Salesforce Earnings Beat. Shares Fall On Weak Sales Outlook Amid AI Agent Push.
- STNE or INFA: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Why Is Salesforce Stock Gaining Friday? - Salesforce (NYSE:CRM)
- DA Davidson upgrades Salesforce, says slowdown now priced in
- This Campbell's Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - The Campbell's (NASDAQ:CPB), Fortinet (NASDAQ:FTNT)
- Guggenheim downgrades Informatica stock rating to Neutral following Salesforce acquisition news
- Informatica Inc. (INFA) Lags Q2 Earnings Estimates
- Informatica earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- Clear Secure (YOU) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- STNE vs. INFA: Which Stock Is the Better Value Option?
- Salesforce: The Generational Buying Opportunity Is Here (Rating Upgrade) (NYSE:CRM)
- Analysts Estimate Block (XYZ) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Ametek (AME) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Informatica Inc. (INFA) Expected to Beat Earnings Estimates: Should You Buy?
- Bumble (BMBL) Surges 9.2%: Is This an Indication of Further Gains?
- Informatica EVP Schweitzer sells $1.18 million in shares
- Strength Seen in Autodesk (ADSK): Can Its 5.1% Jump Turn into More Strength?
Rango diario
24.79 24.82
Rango anual
15.65 27.96
- Cierres anteriores
- 24.80
- Open
- 24.80
- Bid
- 24.81
- Ask
- 25.11
- Low
- 24.79
- High
- 24.82
- Volumen
- 1.643 K
- Cambio diario
- 0.04%
- Cambio mensual
- -0.48%
- Cambio a 6 meses
- 42.26%
- Cambio anual
- -2.09%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B