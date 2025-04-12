Moedas / IGIC
IGIC: International General Insurance Holdings Ltd
24.05 USD 0.44 (1.86%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do IGIC para hoje mudou para 1.86%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.82 e o mais alto foi 24.25.
Veja a dinâmica do par de moedas International General Insurance Holdings Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
23.82 24.25
Faixa anual
18.45 27.76
- Fechamento anterior
- 23.61
- Open
- 23.88
- Bid
- 24.05
- Ask
- 24.35
- Low
- 23.82
- High
- 24.25
- Volume
- 110
- Mudança diária
- 1.86%
- Mudança mensal
- 0.63%
- Mudança de 6 meses
- -8.73%
- Mudança anual
- 26.91%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh