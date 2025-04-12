Valute / IGIC
IGIC: International General Insurance Holdings Ltd
23.97 USD 0.21 (0.87%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio IGIC ha avuto una variazione del -0.87% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.83 e ad un massimo di 24.33.
Segui le dinamiche di International General Insurance Holdings Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
23.83 24.33
Intervallo Annuale
18.45 27.76
- Chiusura Precedente
- 24.18
- Apertura
- 24.01
- Bid
- 23.97
- Ask
- 24.27
- Minimo
- 23.83
- Massimo
- 24.33
- Volume
- 344
- Variazione giornaliera
- -0.87%
- Variazione Mensile
- 0.29%
- Variazione Semestrale
- -9.03%
- Variazione Annuale
- 26.49%
20 settembre, sabato