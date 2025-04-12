QuotazioniSezioni
Valute / IGIC
IGIC: International General Insurance Holdings Ltd

23.97 USD 0.21 (0.87%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IGIC ha avuto una variazione del -0.87% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.83 e ad un massimo di 24.33.

Segui le dinamiche di International General Insurance Holdings Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
23.83 24.33
Intervallo Annuale
18.45 27.76
Chiusura Precedente
24.18
Apertura
24.01
Bid
23.97
Ask
24.27
Minimo
23.83
Massimo
24.33
Volume
344
Variazione giornaliera
-0.87%
Variazione Mensile
0.29%
Variazione Semestrale
-9.03%
Variazione Annuale
26.49%
20 settembre, sabato