KurseKategorien
Währungen / IGIC
Zurück zum Aktien

IGIC: International General Insurance Holdings Ltd

24.18 USD 0.57 (2.41%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IGIC hat sich für heute um 2.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.82 bis zu einem Hoch von 24.27 gehandelt.

Verfolgen Sie die International General Insurance Holdings Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IGIC News

Tagesspanne
23.82 24.27
Jahresspanne
18.45 27.76
Vorheriger Schlusskurs
23.61
Eröffnung
23.88
Bid
24.18
Ask
24.48
Tief
23.82
Hoch
24.27
Volumen
221
Tagesänderung
2.41%
Monatsänderung
1.17%
6-Monatsänderung
-8.24%
Jahresänderung
27.60%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K