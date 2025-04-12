Währungen / IGIC
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
IGIC: International General Insurance Holdings Ltd
24.18 USD 0.57 (2.41%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IGIC hat sich für heute um 2.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.82 bis zu einem Hoch von 24.27 gehandelt.
Verfolgen Sie die International General Insurance Holdings Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IGIC News
- International General Insurance: A Great Opportunity In The Insurance Industry
- Earnings call transcript: IGIC Q2 2025 beats EPS estimates, stock rises
- IGI declares $0.05 per share dividend for Q2 2025
- International General Insurance Holdings Ltd. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:IGIC)
- International General Insurance Holdings Ltd. (IGIC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- International General Insurance Holdings Ltd. (IGIC) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- MGIC Investment (MTG) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Diamond Hill Small Cap Strategy Q1 2025 Commentary
- IGI doubles quarterly dividend to $0.05 per share
- The Allstate Corporation Stock: You Are In Good Hands (NYSE:ALL)
- IGIC's Greatest Catalyst Is Its Ability To Manage Its Combined Ratio
Tagesspanne
23.82 24.27
Jahresspanne
18.45 27.76
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.61
- Eröffnung
- 23.88
- Bid
- 24.18
- Ask
- 24.48
- Tief
- 23.82
- Hoch
- 24.27
- Volumen
- 221
- Tagesänderung
- 2.41%
- Monatsänderung
- 1.17%
- 6-Monatsänderung
- -8.24%
- Jahresänderung
- 27.60%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K