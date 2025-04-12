Devises / IGIC
IGIC: International General Insurance Holdings Ltd
23.97 USD 0.21 (0.87%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de IGIC a changé de -0.87% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 23.83 et à un maximum de 24.33.
Suivez la dynamique International General Insurance Holdings Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Range quotidien
23.83 24.33
Range Annuel
18.45 27.76
- Clôture Précédente
- 24.18
- Ouverture
- 24.01
- Bid
- 23.97
- Ask
- 24.27
- Plus Bas
- 23.83
- Plus Haut
- 24.33
- Volume
- 344
- Changement quotidien
- -0.87%
- Changement Mensuel
- 0.29%
- Changement à 6 Mois
- -9.03%
- Changement Annuel
- 26.49%
20 septembre, samedi