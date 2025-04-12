Валюты / IGIC
IGIC: International General Insurance Holdings Ltd
24.21 USD 0.16 (0.67%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IGIC за сегодня изменился на 0.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.70, а максимальная — 24.28.
Следите за динамикой International General Insurance Holdings Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
23.70 24.28
Годовой диапазон
18.45 27.76
- Предыдущее закрытие
- 24.05
- Open
- 23.89
- Bid
- 24.21
- Ask
- 24.51
- Low
- 23.70
- High
- 24.28
- Объем
- 278
- Дневное изменение
- 0.67%
- Месячное изменение
- 1.30%
- 6-месячное изменение
- -8.12%
- Годовое изменение
- 27.76%
