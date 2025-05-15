Moedas / IDAI
IDAI: T Stamp Inc - Class A
3.15 USD 0.03 (0.96%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do IDAI para hoje mudou para 0.96%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.11 e o mais alto foi 3.19.
Veja a dinâmica do par de moedas T Stamp Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IDAI Notícias
- Trust Stamp signs MOU with Ghana’s identity agency for tokenization
- Trust Stamp Partners with Neural Payments to Bring Innovative ID Security to the $3.2 Trillion P2P Payment Sector
- T Stamp Inc fails to hold stockholder meeting
- Trust Stamp files its 2025 Q1 10-Q and provides forward-looking estimates
- Trust Stamp and Partisia form partnership for digital identity tech
Faixa diária
3.11 3.19
Faixa anual
1.43 18.75
- Fechamento anterior
- 3.12
- Open
- 3.12
- Bid
- 3.15
- Ask
- 3.45
- Low
- 3.11
- High
- 3.19
- Volume
- 113
- Mudança diária
- 0.96%
- Mudança mensal
- 14.13%
- Mudança de 6 meses
- 70.27%
- Mudança anual
- -4.55%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh