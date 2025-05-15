货币 / IDAI
IDAI: T Stamp Inc - Class A
3.12 USD 0.06 (1.89%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日IDAI汇率已更改-1.89%。当日，交易品种以低点3.09和高点3.20进行交易。
关注T Stamp Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
IDAI新闻
- Trust Stamp signs MOU with Ghana’s identity agency for tokenization
- Trust Stamp Partners with Neural Payments to Bring Innovative ID Security to the $3.2 Trillion P2P Payment Sector
- T Stamp Inc fails to hold stockholder meeting
- Trust Stamp files its 2025 Q1 10-Q and provides forward-looking estimates
- Trust Stamp and Partisia form partnership for digital identity tech
日范围
3.09 3.20
年范围
1.43 18.75
- 前一天收盘价
- 3.18
- 开盘价
- 3.13
- 卖价
- 3.12
- 买价
- 3.42
- 最低价
- 3.09
- 最高价
- 3.20
- 交易量
- 111
- 日变化
- -1.89%
- 月变化
- 13.04%
- 6个月变化
- 68.65%
- 年变化
- -5.45%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值