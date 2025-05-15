通貨 / IDAI
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
IDAI: T Stamp Inc - Class A
3.15 USD 0.03 (0.96%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
IDAIの今日の為替レートは、0.96%変化しました。日中、通貨は1あたり3.11の安値と3.19の高値で取引されました。
T Stamp Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IDAI News
- Trust Stamp signs MOU with Ghana’s identity agency for tokenization
- Trust Stamp Partners with Neural Payments to Bring Innovative ID Security to the $3.2 Trillion P2P Payment Sector
- T Stamp Inc fails to hold stockholder meeting
- Trust Stamp files its 2025 Q1 10-Q and provides forward-looking estimates
- Trust Stamp and Partisia form partnership for digital identity tech
1日のレンジ
3.11 3.19
1年のレンジ
1.43 18.75
- 以前の終値
- 3.12
- 始値
- 3.12
- 買値
- 3.15
- 買値
- 3.45
- 安値
- 3.11
- 高値
- 3.19
- 出来高
- 113
- 1日の変化
- 0.96%
- 1ヶ月の変化
- 14.13%
- 6ヶ月の変化
- 70.27%
- 1年の変化
- -4.55%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K