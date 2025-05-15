Währungen / IDAI
IDAI: T Stamp Inc - Class A
3.07 USD 0.08 (2.54%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IDAI hat sich für heute um -2.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.71 bis zu einem Hoch von 4.42 gehandelt.
Verfolgen Sie die T Stamp Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IDAI News
- Trust Stamp verlängert Vertrag mit Fortune-500-Kunden bis 2031
- Trust Stamp extends contract with Fortune 500 financial services customer
- Trust Stamp signs MOU with Ghana’s identity agency for tokenization
- Trust Stamp Partners with Neural Payments to Bring Innovative ID Security to the $3.2 Trillion P2P Payment Sector
- T Stamp Inc fails to hold stockholder meeting
- Trust Stamp files its 2025 Q1 10-Q and provides forward-looking estimates
- Trust Stamp and Partisia form partnership for digital identity tech
Tagesspanne
2.71 4.42
Jahresspanne
1.43 18.75
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.15
- Eröffnung
- 3.19
- Bid
- 3.07
- Ask
- 3.37
- Tief
- 2.71
- Hoch
- 4.42
- Volumen
- 5.741 K
- Tagesänderung
- -2.54%
- Monatsänderung
- 11.23%
- 6-Monatsänderung
- 65.95%
- Jahresänderung
- -6.97%
