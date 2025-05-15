QuotazioniSezioni
Valute / IDAI
Tornare a Azioni

IDAI: T Stamp Inc - Class A

2.98 USD 0.17 (5.40%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IDAI ha avuto una variazione del -5.40% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.71 e ad un massimo di 4.42.

Segui le dinamiche di T Stamp Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IDAI News

Intervallo Giornaliero
2.71 4.42
Intervallo Annuale
1.43 18.75
Chiusura Precedente
3.15
Apertura
3.19
Bid
2.98
Ask
3.28
Minimo
2.71
Massimo
4.42
Volume
5.945 K
Variazione giornaliera
-5.40%
Variazione Mensile
7.97%
Variazione Semestrale
61.08%
Variazione Annuale
-9.70%
21 settembre, domenica