IDAI: T Stamp Inc - Class A
2.98 USD 0.17 (5.40%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio IDAI ha avuto una variazione del -5.40% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.71 e ad un massimo di 4.42.
Segui le dinamiche di T Stamp Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
IDAI News
Intervallo Giornaliero
2.71 4.42
Intervallo Annuale
1.43 18.75
- Chiusura Precedente
- 3.15
- Apertura
- 3.19
- Bid
- 2.98
- Ask
- 3.28
- Minimo
- 2.71
- Massimo
- 4.42
- Volume
- 5.945 K
- Variazione giornaliera
- -5.40%
- Variazione Mensile
- 7.97%
- Variazione Semestrale
- 61.08%
- Variazione Annuale
- -9.70%
21 settembre, domenica