IDAI: T Stamp Inc - Class A
3.18 USD 0.04 (1.27%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IDAI за сегодня изменился на 1.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.13, а максимальная — 3.29.
Следите за динамикой T Stamp Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости IDAI
- Trust Stamp signs MOU with Ghana’s identity agency for tokenization
- Trust Stamp Partners with Neural Payments to Bring Innovative ID Security to the $3.2 Trillion P2P Payment Sector
- T Stamp Inc fails to hold stockholder meeting
- Trust Stamp files its 2025 Q1 10-Q and provides forward-looking estimates
- Trust Stamp and Partisia form partnership for digital identity tech
Дневной диапазон
3.13 3.29
Годовой диапазон
1.43 18.75
- Предыдущее закрытие
- 3.14
- Open
- 3.20
- Bid
- 3.18
- Ask
- 3.48
- Low
- 3.13
- High
- 3.29
- Объем
- 95
- Дневное изменение
- 1.27%
- Месячное изменение
- 15.22%
- 6-месячное изменение
- 71.89%
- Годовое изменение
- -3.64%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.