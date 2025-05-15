통화 / IDAI
IDAI: T Stamp Inc - Class A
2.98 USD 0.17 (5.40%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
IDAI 환율이 오늘 -5.40%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.71이고 고가는 4.42이었습니다.
T Stamp Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
IDAI News
- 트러스트 스탬프, Fortune 500 금융 서비스 고객과의 계약 연장
일일 변동 비율
2.71 4.42
년간 변동
1.43 18.75
- 이전 종가
- 3.15
- 시가
- 3.19
- Bid
- 2.98
- Ask
- 3.28
- 저가
- 2.71
- 고가
- 4.42
- 볼륨
- 5.945 K
- 일일 변동
- -5.40%
- 월 변동
- 7.97%
- 6개월 변동
- 61.08%
- 년간 변동율
- -9.70%
20 9월, 토요일